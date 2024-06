Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, se pregateste sa dea unda verde gigantului minier anglo-australian Rio Tinto pentru dezvoltarea celei mai mari mine de litiu din Europa, la doi ani dupa ce Belgradul a anulat proiectul, a anuntat duminica publicatia Financial Times, transmite Reuters.

- Președintele chinez Xi Jinping va efectua vizite oficiale in Franța, Serbia și Ungaria, in perioada 5-10 mai. Anunțul a fost facut luni de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, care a subliniat ca acestea vor fi realizate la invitația președintelui francez Emmanuel Macron,…

- Compania Dongfeng Motor Group Co. din China este implicata in discuții cu guvernul Italiei in vederea crearii unei fabrici pentru a construe automobile in Italia. Dongfeng, partener al celor de la Stellantis, urmarește sa deschida o fabrica in Italia care ar trebui sa construiasca peste 100.000 de automobile…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita mai multe țari europene la inceputul lunii mai. Dupa Franța și Serbia, acesta va veni și in Ungaria, la Budapesta, scrie marți, 9 aprilie, Radio Europa Libera (RFE), citand doua surse independente.Xi Jinping va sosi in Franța pentru doua zile, pe data de 5 mai,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat duminica seara, in timpul unei ceremonii de stat de comemorare a victimelor agresiunii NATO asupra Serbiei in 1999, ca Pristina a fost admisa ca membru asociat in Adunarea parlamentara a NATO si ca acesta este un alt motiv pentru care Belgradul nu va adera…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca exista posibilitatea ca Serbia sa renunțe de a mai fi membra a Consiliului Europei, deoarece primirea Kosovo in aceasta organizație inseamna de facto eliminarea Serbiei. "Le va fi foarte incomod cand se vor auzi toate poveștile și detaliile despre…