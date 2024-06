Aniversare a veteranului de război Ioan Cerghedean, la împlinirea venerabilei vârste de 102 ani Veteranul de razboi, colonelul (rtg.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, județul Alba a implinit duminica 102 ani. Acesta s-a nascut in Galda de Jos, la data de 16 iunie 1922. A urmat cursurile Școlii de Jandarmi la Timișoara, iar in perioada 1942-1952 a fost cadru activ al trupelor de jandarmi. Pe perioada razboiului a efectuat servicii de paza și ordine publica in zona Avrigului, din județul Sibiu. Perioada cea mai dificila din viața acestuia a fost atunci cand in munții din zona erau ascunși, strategic, soldați germani, și care trageau focuri in permanența, creand o stare de teroare. „Aveau… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

