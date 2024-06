Politistii de la Directia de Investigatii Criminale au depistat, in luna mai, 1.313 de persoane disparute, dintre care 849 erau minori, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), transmite Agerpres. Citește și Asociatia „Tales of Angels”, invitata la Ziua Republicii Italia Tot in luna mai, in urma activitatilor de cautare si identificare, au fost depistate […]