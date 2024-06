Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul CFR-ului dorește sa iși intareasca serios echipa pentru a se putea lupta la titlu sezonul urmator in Superliga Romaniei. Dan Petrescu dorește sa “puna mana” pe un atacant care evolueaza in Franța și care in trecut a fost antrenat de catre Gica Hagi.Este vorba despre fostul jucator al…

- Hermannstadt, ocupanta locului 9 din Superliga Romaniei in sezonul recent incheiat, a oficializat, prin intermediul rețelelor sociale, miercuri, aducerea atacantului brazilian Mateus Castro (26 de ani). Venit din Serie D, liga a 4-a din Italia, de la Gravina, Castro a semnat cu gruparea sibiana un angajament…

- Retrogradata in liga a doua, FCU Craiova a anunțat incetarea colaborarii cu Aurelian Chițu. Atacantul in varsta de 33 de ani este oricum la final de contract. Dupa retrogradare, potopul! FCSU Craiova inchide contracte pe banda rulanta. In aceasta dimineața, clubul condus de Adrian Mititelu a anunțat…

- Pavol Safranko (29 de ani), atacant central, va pleca de la Sepsi la finalul sezonului. El ramane liber de contract. GSP a anunțat in exclusivitate ca el e dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj. Lucrurile au avansat și cele doua parți ar avea un acord verbal, iar Safranko e la un pas sa semneze cu CFR,…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a luat apararea lui David Miculescu, criticat de Gigi Becali dupa remiza cu Rapid, 2-2. Atacantul roș-albaștrilor a fost schimbat la pauza, iar patronul de la FCSB i-a reproșat la final ca s-a ascuns de joc. MM Stoica: „Miculescu nu…

- Un fotbalist din Liga 1 a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba despre un portar de la echipa FC Hermannstadt. din Sibiu. Jucatorul a fost dus ulterior la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice.

- Atacantul brazilian Vinicius Junior a izbucnit in lacrimi in timpul unei conferințe de presa susținuta cu o zi inainte de meciul amical Spania – Brazilia. Jucatorul lui Real Madrid s-a aratat afectat de insultele rasiste la care a fost supus in ultimul timp in Primera. „Imi pare rau. Vreau doar sa joc…

