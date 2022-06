Stiri pe aceeasi tema

- Exista o serie de alimente de evitat pentru buna funcționare a creierului. Deși poate ca mulți se gandesc la ceea ce pun in farfurie numai prin prisma siluetei și colesterolului, nutriționiștii sunt de parere ca este important de gandit și impactul pe care aceste alimente il au asupra creierului și,…

- Am auzit cu toții sfatul de a „inchide” bucataria dupa o anumita ora, ceea ce are sens. Mancatul noaptea pot scapa repede de sub control și are potențialul de a ne deraia serios obiectivele de pierdere in greutate. Atunci de ce este atat de irezistibila? Se pare ca nu este doar o chestiune de plictiseala…

- Cercetatorii UBB au aratat cum dificultațile din copilarie afecteaza sanatatea mintala in contextul pandemiei COVID-19, intr-un studiu recent. Abuzul și neglijarea, asociate cu probleme multiple de sanatate.

- Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au facut tot posibilul sa-si mentina sanatatea, prin curatarea mediului in care traiesc si isi desfasoara activitatile, dar si prin pastrarea unei igiene personale corespunzatoare, cat si printr-un regim echilibrat de viata. Un pericol foarte mare pentru sanatatea…

- Aproape 80% din iodul pe care il consumi este folosit de glanda tiroida. Daca dieta ta este deficitara in iod, atunci ai o tiroida hipoactiva, boala cunoscuta și sub numele de hipotiroidism.Aceasta boala poate fi agravata daca consumi legume crucifere. Aceste legume incetinesc procesul de producere…

- Romania produce suficient pentru toti consumatorii si nu exista in prezent niciun pericol ca vreun roman sa sufere de foame sau sa nu gaseasca in magazine ceea ce ii este necesar, chiar daca in aceasta perioada pot aparea anumite sincope in aprovizionare, afirma presedintele Asociatiei Fermierilor din…

- Exista cateva alimente bune pentru sanatatea pielii. Nutriția este importanta pentru sanatate. O dieta nesanatoasa va poate afecta metabolismul, poate cauza creșterea in greutate și chiar poate deteriora organele, cum ar fi inima și ficatul. Dar ceea ce mancați afecteaza și un alt organ – pielea. Este…

- Romania nu se afla in situația țarilor care au decis limitarea exportului de cereale in urma crizei din Ucraina. Țara noastra produce cu mult mai mult decat necesarul intern. In plus, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale exista solicitari pentru ca rezervele de stat sa fie indestulatoare.…