Ai nevoie de bare transversale pentru mașină? Ce trebuie să știi despre acestea Barele transversale ajuta la crearea unui spatiu suplimentar de depozitare pe acoperisul masinii. Aceste bare sunt definite prin doua grinzi paralele, lungi cat plafonul autoturismului, care se ataseaza de sinele laterale sau de jgheaburi. Odata instalate, ai un spatiu in plus de depozitare, unde poti lega bicicleta, un portbagaj pentru plafon sau orice alte obiecte care pot fi prinse in siguranta de barele transversale si care nu depaseste greutatea maxima care poate fi sustinuta de plafonul masinii. Daca nu stii care este greutatea o poti gasi in cartea masinii. Prin urmare, daca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

