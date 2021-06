Ai furat bărbatul altei femei? Cum pedepseşte Biserica păcatul desfrâului și cum te pocăiești Este foarte mare pacat ca o femeie sa fure barbatul unei alte femei. Daca s-a comis aceasta fapta, persoana in cauza trebuie sa se pocaiasca neaparat, mai ales pentru ca repercursiunile sunt extrem de grave atat la nivel spiritual, cat și la nivel de conștiința. Cum pedepsește Biserica pacatul desfraului. Ce trebuie neaparat sa faci […] The post Ai furat barbatul altei femei? Cum pedepseste Biserica pacatul desfraului și cum te pocaiești appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, criticile facute arhiepiscopului Teodosie de la varful BOR și spune despre acesta ca se face vinovat de „pacatul șmenului". Gazetarul mai spune ca oamenii vor merge in continuare „sa fie impartașiți cu o singura lingurița pentru toata lumea, la Teodosie"…

