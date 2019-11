Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Rotariu va trebui sa presteze si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, sentinta pronuntata de Curtea de Apel Iasi fiind definitiva. Nicu Rotariu a ajuns in vizorul anchetatorilor din cauza unei declaratii pe care a facut-o pe 21 aprilie 2017, intr-un dosar de coruptie judecat la Tribunalul…

- INCOMPATIBILITATE…Curtea de Apel Iasi a decis ca inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) au actionat corect atunci cand au declarat-o pe Anisoara Silistra incompatibila cu functia de secretar al comunei Lunca Banului. Aceasta a fost gasita in incompatibilitate dupa ce a candidat (ca independenta)…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct unui proces in care un barbat din Iasi a fost condamnat la 6 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic international de droguri. Iulian Vascu nu a recunsocut faptele in fata judecatorilor, desi acesta a fost chiar prins in flagrant delict cu o cantitate importanta…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara cauta asistenți maternali profesioniști. Este nevoie de 52 de asistenți maternali profesioniști care vor fi atestați și angajați pana in anul 2023 in cadrul unui proiect cu finanțare europeana. “Proiectul vizeaza creșterea…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct unui proces cu acuzatii de viol in care judecati, in stare de arest preventiv, au fost doi tineri de 23 si 24 de ani de langa Pascani. Bogdan Cotovanu si Matei Vatamanu au fost condamnati la 7 ani si 6 luni, respectiv 7 ani de inchisoare cu executare. Cei doi tineri din…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 5 ani de detentie intr-un centru de minori un adolescent care a fost gasit vinovat de tentativa la omor, in urma unei agresiuni care a avut loc la Targu Frumos, de Revelion. Detaliile agresiunii comise de Eugen Vieru, de loc din Focsani, sunt socante. Acesta ar fi…