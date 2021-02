Ai diabet și furnicături sau înțepături în picior? Nu neglija simptomele Daca ai un diagnostic de diabet zaharat și te confrunți cu furnicaturi in picioare, amorțeala sau senzație de arsura, ar fi recomandat sa vorbești cu specialistul despre aceste lucruri. Medicul diabetolog iți poate spune daca ai neuropatie diabetica. Ce este neuropatia diabetica? Neuropatia diabetica este o complicație frecventa și critica a diabetului zaharat. Este caracterizata prin alterarea simțurilor la nivelul picioarelor și conduce la senzații atipice. Aceasta complicație critica apare timpuriu, inca din primii ani de boala sau este depistata deodata cu diagnosticul de diabet zaharat. Intre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doza de rapel a vaccinului impotriva Covdi-19 este asigurata pentru toate persoanele care au facut prima doza, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica, in condițiile in care Pfizer a livrat saptamana aceasta doar jumatate din dozele promise, citat de digi24 . Pe 18 ianuarie au ajuns in țara doar 92.340 de…

- Pot sa fac vaccinul daca am o boala autoimuna? Ce contraindicații am daca sunt cardiac? Ce riscuri implica vaccinul pentru pacienții hematologici? Nu a fost dezvoltat prea repede acest vaccin? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care medici din toate domeniile de specialitate au raspuns,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a actualizat, luni, definitiile de caz pentru coronavirus. Noile reguli prevad 14 categorii de persoane care trebuie testate. Persoanele instituționalizate asimptomatice trebuie testate de doua sau patru ori pe luna, conform Mediafax. Citește și: BREAKING…

- Doctorul Manuela Arbune, care a fost de garda in noaptea in care a fost confirmat primul caz de COVID-19 in judetul Galati, in urma cu noua luni, a fost prima persoana vaccinata impotriva acestei boli din judet, informeaza, luni, Prefectura Galati. ‘Ne reintalnim dupa noua luni dupa ce am dat o declaratie…

- Romanii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 se vor programa la unul din centrele de vaccinare on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistența sociala, informeaza G4media.La sfarsitul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat strategia de vaccinare impotriva…

- Medicii spun ca astfel de cazuri nu sunt singulare chiar si in conditiile in care, in familie, izolarea nu poate fi perfecta pentru ca au spatii comune si exista riscul de infectare."Sunt doua situatii care pot fi luate in discutie. Prima este cea in care imunitatea celorlalti membri ai familiei este…

- Bolile neurologice afecteaza sistemul nervos și se manifesta atat la nivelul creierului cat și la nivelul maduvei spinarii și a nervilor, modificand funcționarea corecta a acestora.Deoarece aceste boli pot avea localizari si cauze diferite, la fel și simptomele variaza de la caz la caz.Afecțiunile neurologice…

- Investigatiile medicale de screening vor fi gratuite pentru persoanele asigurate in sistemul public. Investigatiile medicale de screening se vor putea efectua gratuit de catre pacientii asigurati in sistemul sanitar public, la cerere sau pe baza unei trimiteri medicale. Legea nr. 257/2020, publicata…