- Campioana Spaniei, FC Barcelona , a reusit astazi un transfer de efect. Oficialii „blaugrana“ l-au cooptat pe Ilkay Gundogan (32 de ani). Mijlocașul german a semnat un contract valabil pana in 2025 si a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce ințelegerea cu Manchester City i-a expirat.…

- FC Barcelona a transmis un mesaj pentru Pep Guardiola imediat dupa finala Champions League caștigata de Manchester City, echipa antrenata de spaniol, cu Inter, scor 1-0. Guardiola a cucerit al treile trofeu Champions League din cariera. Pe primele doua le-a caștigat pe banca Barcelonei, in 2009 și 2011.…

- E finalul unui sezon grandios de Liga Campionilor! Sambata, de la ora 22:00, cea mai importanta competiție intercluburi din lume iși desemneaza noua Regina. Manchester City spera sa sparga ghinionul și sa-și treaca in cont un trofeu la care șeicii viseaza inca de la primii petrodolari investiți in clubul…

- Tehnicianul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a declarat ca gruparea catalana nu este interesata de Neymar, el mentionand ca este surprins de zvonurile aparute cu privire la brazilian, informeaza L"Equipe. Publicatia Sport a notat ca gruparii din Barcelona i s-ar fi propus ca Neymar sa revina. "Am…

- Carlo Ancelotti a declarat ca Real Madrid l-a asigurat ca va ramane conducere in sezonul urmator, in ciuda infrangerii din aceasta saptamana din Liga Campionilor cu 4-0 in fața lui Manchester City, calificand ultimele doua sezoane drept „de neuitat” și susținand ca tranziția echipei catre o noua generație…

- Daca Farul va invinge FCSB (duminica, la ora 21.00), echipa lui Hagi va primi trofeul de campioana. De asemenea, in play-out, unde urmeaza ultima etapa, vom afla a doua echipa retrogradata direct, alaturi de CS Mioveni. De asemenea, vom afla echipele de pe locurile 7 și 8, care vor merge la barajul…

- Naționala Moldovei și-a aflat adversarii pentru turneul de fotbal pe plaja din cadrul Jocurilor Europene 2023, care vor avea loc in Polonia, in perioada 21 iunie - 2 iulie. Tragerea la sorți a avut loc astazi, 11 mai, la Barcelona, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Echipa engleza Aston Villa este gata sa ofere peste o suta de milioane de euro pentru doi jucatori: Ferran Torres (FC Barcelona) si Dusan Vlahovic (Juventus Torino), sustine cotidianul spaniol Marca in editia sa de vineri. Aston Villa s-a inteles deja cu Mateu Alemany, directorul sportiv de la FC Barcelona,…