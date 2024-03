Antonio „Toni” Fernandez, 15 ani, e atacant, joaca la echipa de juniori a clubului Barcelona, e internațional Under 17 și se antreneaza deja sub comanda lui Xavi Hernandez. Un atacant versatil care poate juca și la mijlocul terenului. La Masia continua sa fie o sursa inepuizabila de talente. Academia de fotbal a Barcelonei a fost un real sprijin pentru catalani in ultimii ani, mai ales in momente dificile din punct de vedere financiar. ...