Agrosilvicultura pentru viitor Lumea se va schimba intr-un mod surprinzator daca agricultura monoculturala tradiționala va trece masiv la multiculturala agrosilvica și permacultura. Acest lucru va rezolva aproape toate problemele cu care se confrunta omenirea acum! Va exista o abundența de diferite produse alimentare ecologice, riuri pline cu apa curata, biodiversitate in natura, clima blinda, materiale de construcție ieftin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lora apare de luni pana vineri pe micul ecran, la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV. Acolo, cantareața de 38 de ani afișeaza un ten perfect, un chip luminos, fara imperfecțiuni. Și-a spus acum secretul. Artista are mare grija de tenul ei, mai ales ca se machiaza zilnic pentru aparițiile pe micul…

- Mircea Negulescu este de parere ca dezvaluirile facute de Cristian Rizea nu vor ramane fara efecte deoarece zguduie lumea politica și sistemul mafiot din Romania."Ma bucur ca doamna Anca Alexandrescu a reușit sa puna in evidența toata mafia și corupția care e și in Romania și in Republica Moldova. Ma…

- Recent demis de la Tottenham, Jose Mourinho, care va fi cronicar pentru « The Sun » in timpul Euro, nu exclude posibilitatea de a nu antrena in sezonul viitor si spune ca vrea sa gaseasca "clubul si cultura potrivite", potrivit news.ro. "Nu am niciun plan. Voi reveni la o viata normala. Ma…

- “Sportul italian este in stare de soc, plange trecerea prematura in nefiinta a lui Filippo Mondelli, la varsta de 26 de ani, dupa o lupta lunga cu o maladie a oaselor", a anunțat Comitetul Olimpic Italian.Sportivul a fost diagnosticat, in urma cu un an, cu osteosarcom la piciorul stang.

- Lumea artistica este in doliu, dupa ce Corneliu Murgu a murit. El a fost director al Operei Naționale din Timișoara, iar moartea lui i-a luat prin surprindere pe apropiați și pe fani. Corneliu Murgu a murit Cunoscut drept unul dintre cei mai de preț tenori din Romania, Corneliu Murgu a murit. In trecut,…

- Dupa ce șefa statului va semna decretul de dizolvare a Parlamentului, urmeaza sa decurga trei luni de zile pana la organizarea scrutinului electoral, dar trebuie luata in considerare și incheierea termenului de stare de urgența. Dupa alegerile anticipate, cel mai probabil, PAS și PSRM vor trebui din…

- Miscarea Rezist a avut cauze in trecut si cauze in viitor (scopuri). Din trecut venea situatia judiciara a lui Liviu Dragnea. Din viitor actiona un plan care urmarea prabusirea electorala a PSD. Niciun partid aflat la guvernare nu a mai pierdut, la noi, 20 de procente in trei ani asa cum avea sa piarda…

- Miliardarul Bill Gates este de parere ca vaccinarea in masa este un punct-cheie in ceea ce privește revenirea la normal a lumii. Bill Gates a donat zeci de milioane de dolari luptei științifice impotriva coronavirusului prin intermediul Fundației sale Gates. Dar al doilea cel mai bogat om din lume crede…