Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar ca Sagan a anticipat ascensiunea tehnologiilor de varf, dar și prevalența manipularii și a informațiilor false, ceea ce a starnit o mare agitație și o analiza atenta a acurateții prezicerii sale.Cu faima sa mondiala datorata serialului de televiziune Cosmos și contribuțiilor de excepție in domeniul…

- Redacția SpyNews.ro iți propune in aceasta seara un test IQ. Tot ce trebuie sa faci este sa gasești obiectul ciudat din imagine in 10 secunde! Doar oamenii foarte atenți il pot identifica in timpul alocat. Ești unul dintre ei? Testeaza-ți abilitațile vizuale acum!

- In urma cu o suta de ani in urma, oamenii iși imaginau cum va arata lumea peste un secol, iar multe dintre previziunile lor par extrem de indraznețe, chiar și in contextul actual. Cercetarile realizate de Paul Fairie de la Universitatea din Calgary au scos la iveala visele lumii din 1924 privind prezentul…

- Caz ingrozitor in timpul protestelor fermierilor! O femeie a fost ucisa, dupa o mașina a intrat intr-un blocaj rutier. La fața locului se mai aflau soțul și fiica ei, care au fost raniți foarte grav. Oamenii legii au fost ingroziți de ce s-a intamplat și au reacționat!

- Operațiune in desfașurare, luni, 8 ianuarie, in Capitala. La fața locului sunt mai mulți polițiști, inclusiv negociatori. Operațiunea contracronometru e in plina desfașurare. Oamenii legii au intervenit și se incearca detensionarea situației. Un barbat ar fi amenințat cu moartea o femeie, iar apoi s-ar…

- Cum a cazut o femeie din Blaj, victima unei escrocherii clasice pe internet. Modul in care funcționeaza țeapa ”coletul blocat” Dosarul in care o femeie din Blaj a devenit victima escrocilor de pe internet a fost inchis recent de magistrați. Cazul este unul clasic și a fost numit ”coletul blocat”. Oamenii…

- Dupa ce a fost timp de 27 de minute in moarte clinica, Tina s-a trezit știind exact ce trebuie sa faca. Femeia a luat imediat un pix și a notat un mesaj care i-a uimit pe cei din jur. Ce a scris femeia.

- Un clujean spune ca angajații Primariei nu intervin la ora potrivita sa rezolve problema parcarii ilegale pe strada din Manaștur unde locuiește. Oamenii se plang ca trotuarul de pe strada Tașnad nu mai este accesibil pietonilor, dar autoritațile intervin cand oamenii sunt plecați la munca și mașinile…