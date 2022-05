Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul propune ''o noua asistenta macrofinanciara exceptionala'' pentru Ucraina, in valoare de pina la 9 miliarde de euro, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP si EFE. Ea nu a oferit precizari despre forma pe care o va avea aceasta ''asistenta''.…

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 – 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri dupa un acord politic intre SUA si Uniunea Europeana care deschide calea pentru majorarea livrarilor de gaze lichefiate din SUA spre continentul european, informeaza Digi24 . La Bursa de la Amsterdam cotatiile futures la gaze naturale…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii cu privire la obligatia de a respecta normele de ecoconditionalitate și atrage atenția ca este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil. Ecocondiționalitatea este o componenta a Politicii Agricole…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, participa astazi la Consiliul pentru Agricultura si Pescuit de la Bruxelles, unde se va discuta despre situatia pietei agroalimentare in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia. Intre timp, Comisia Europeana pregateste mai multe masuri pentru a sustine securitatea…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, relateaza agentia EFE. Conform unui…

- In ultimii ani, sectorul agricol romanesc a fost și continua sa fie sub un real asediu. Alinierea la noile condiții ale Politicii Agricole Comune și strategiile europene de implementare a Green Deal-ului au pus o presiune enorma pe fermierul roman, dar și pe cel european. In calitate de reprezentant…

- Sudul si sud-estul tarii ar putea avea, din nou, o seceta severa ca cea din anul 2020, din cauza precipitatiilor putine din sol si a lipsei unei infrastructurii moderne de irigatii. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, sustine ca este nevoie de masuri urgente pentru acest fenomen si vede necesara…