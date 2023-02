In urma cu aproape un an cand se puneau bazele coridoarelor de solidaritate pentru tranzitul cerealelor din Ucraina, oficialii europeni le dadeau asigurari fermierilor romani ca vor fi ajutați in cazul in care vor avea pierderi din cauza acestei masuri. Nu s-au ținut, insa de promisiune, iar mai mult, cel mai probabil, se va prelungi cu inca un an suspendarea taxelor pentru marfurile ucrainene. Fermierii romani le reproșeaza comisarilor europeni ca una le-au promis și alta au facut sau mai bine zis n-au facut. S-a vorbit de masuri de susținere in cazul unor perturbari in piața, insa, in realitate,…