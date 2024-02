Negociatorii din Parlamentul European și cei din Consiliu au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la un nou cadru voluntar de certificare pentru stocarea carbonului in UE, care are ca scop stimularea implementarii acestuia și imbunatațirea capacitații Uniunii de a cuantifica, monitoriza și verifica astfel de activitați. Noua lege acopera diferite tipuri de stocari de carbon, și anume stocarea permanenta a carbonului, in special prin tehnologii industriale, stocarea carbonului in produse de lunga durata și sechestrarea lui in culturi. Domeniul de aplicare a fost, de asemenea, extins…