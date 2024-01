Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii opoziției sirbe au amenintat ca vineri vor bloca timp de 24 de ore strazile capitalei Belgrad, daca presedintele Aleksandar Vucic nu le satisface revendicarile asupra alegerilor desfasurate pe 17 decembrie si al caror rezultat nu este recunoscut de opozitie. Sute de protestatari tineri…

- Susținatorii opoziției au organizat un miting pentru a cere anularea rezultatelor alegerilor parlamentare, care au fost caștigate de populiștii din Partidul Progresist Sarb (SNS), aflat la guvernare, susținut de președintele Aleksandar Vucici, scriu Radio Liberty și agenția Reuters.Mii de susținatori…

- Un grup de membri ai Congresului Civic au protestat astazi la sediul Ministerului Sanatații. Manifestanții au cerut demisia Ala Nemerenco, nemulțumiți de inițitiva de comasare a Spitalului „Toma Ciorba” cu Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.

- In ciuda ploii abundente, aproximativ 2.000 de romani si palestinieni au participat, sambata, 4 noiembrie, la un marș intre Piata Universitatii și Palatul Parlamentului din Bucuresti pentru a protesta fata de uciderea civililor din Fasia Gaza, in urma actiunilor militare coordonate de armata israeliana.„Palestina…

- Doua persoane au fost ucise și alte zeci au fost ranite in confruntarile din Bangladesh, marți, intre demonstranții antiguvernamentali și poliție, in prima zi a unui protest anunțat pentru 3 zile, prin care oamenii cer demisia prim-ministrului Sheikh Hasina, transmite Reuters.

- Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a acuzat miercuri SUA ca sunt „complice la crimele” Israelului. „Bombele care cad pe populatia din Gaza sunt americane (…). Lumea considera SUA complice la crimele regimului sionist”, a declarat Raisi. Hamas, aflata la putere in Gaza, a acuzat Israelul ca se afla…

- Sute de manifestanti s-au adunat joi seara in Place de la Republique, la Paris, in semn de sustinere a poporului palestinian, in pofida interzicerii acestei manifestatii, confirmata de justitia administrativa joi dupa-amiaza, constata un jurnalist AFP. Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin a…

- Protestatari furioși pro-Palestina au marșaluit luni spre Opera din Sydney și au scandat "gazați-i pe evrei" și "f-ck evreii", potrivit relatarilor presei australiene.Manifestanții au aprins, de asemenea, rachete de semnalizare, potrivit Sky News Australia. O inregistrare video cu o parte…