- Alina Petre se teme din nou de fostul iubit tinerel care a agresat-o. Vedeta a cerut in instanța prelungirea ordinului de protecție, astfel ca a oferit primele declarații la Antena Stars și a explicat ce a facut și de aceasta data agresorul sau.

- Polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca au reținut ieri, 19 august, un barbat in varsta de 52 de ani, din Vernesti, pentru nerespectarea ordinului de protecție emis de Judecatoria Buzau, prin care ii era interzis sa se apropie de sotia sa. „Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie…

- Alina Petre a trait momente de groaza cand a fost batuta de fostul ei iubit, dar a reușit sa-i dea acestuia o lecție, ținandu-l la distanța in mod legal. Acum, vedeta a anunțat ca a obținut prelungirea ordinului de protecție pe o perioada de 2 luni. Totuși, barbatul s-ar interesa inca de ea și da semne…

- Din cautari internet, am dat de doua reprezentari mai putin stiute ale Marelui Voda Vlad al III-lea, zis si Kazikli sau Tepes (in maghiara, Munteanul sau transliterat in engleza The Highlander, al Tinuturilor Inalte). Prima reprezentare se regaseste pe site-ul de limba sarbo-croata (care este oarecum…

- Ordinul de protectie ndash; un instrument pentru apararea tuturor victimelor, nu doar a celor care au relatii de familie sau concubinaj cu agresorul, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei.La initiativa secretarului de stat Mihai Pasca, Ministerul Justitiei a demarat procesul legislativ pentru…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism solicita autoritatilor sa permita accesul turistilor straini nevaccinati pe teritoriul Romaniei doar pe baza testelor rapide. Presedintele ANAT, Dumitru Luca, spune ca masura este aplicata deja de majoritatea statelor europene, iar pentru siguranta suplimentara,…

- Iulia Vantur și Salman Khan s-au desparțit? Aceasta este intrebarea ce a stat pe buzele tuturor, in urma zvonurile aparute in presa in ultima perioada. Blondina a spus lucrurilor pe nume, dezvaluind de ce se afla, de fapt, singura in Romania, dar și de cine a fost insoțita in vacanța din Grecia, destinație…

- politistii Sectiei 2 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie, lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si nerespectarea ordinului de protectie, si au retinut luni un barbat de 48 de ani, din Pitesti.