Stiri pe aceeasi tema

- La punctele de trecere a frontierei s-a inregistrat in ultimele 24 de ore un trafic intens, cu peste 500.000 de persoane care au tranzitat granita, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). La frontiera romano-ungara s-a inregistrat cel mai mare trafic, aproximativ 235.000…

- La sfarșitul saptamanii trecute au efectuat formalitatile de frontiera aproape 137.000 de persoane, cetateni romani si straini, pe ambele sensuri de deplasare, prin PTF Petea și Urziceni. Se pare ca a fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon in punctele de trecere a frontierei din județul Satu…

- In primul semestru din acest an, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate – au retinut in vederea confiscarii 2.621.518 pachete tigari, in valoare de 46.894.520 lei, a informat sambata Inspectoratul General al Politiei…

- In aceasta perioada, se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare si elene, in contextul sezonului estival si al fluxului ridicat de turisti care calatoresc in Bulgaria sau in Grecia, precum si retur, catre Romania, arata Ministerul…

- Potrivit aplicatiei Trafic online a Politiei de Frontiera, timpii de asteptare pentru tranzitul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de mare in unele vami, in schimb Traficul autoturismelor este destul de lejer, informeaza News.ro. Pentru iesirea din tara a camioanelor se asteapta,…

- Potrivit aplicatiei a Politiei de Frontiera, timpii de asteptare pentru tranzitul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de mare in unele vami. Astfel pentru intrarea in tara a camioanelor se asteapta 480 de minute la Negru Voda, 150 de minute la Calafat, 120 la Siret, cate 60…

- Multe dintre punctele de trecere a frontierei sunt aglomerate, joi seara, iar camioanele asteapta la vama Siret pana la 500 de minute pentru a iesi din tara, informeaza News.ro.La Siret camioanele asteapta 500 de minute pentru iesirea din tara, la Albita 80 de minute, la Isaccea 340 de minute, la Negru…