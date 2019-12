Agitaţia şi excesele de Sărbători ne pot afecta inima Cu toata frumusetea sa, perioada Sarbatorilor este uneori caracterizata de excese care pot cauza sanatații noastre, atrag atentia specialistii Centrului Medical Speranta. In aceste zile, crește riscul de probleme cardiace, inclusiv la cei care nu se stiu cu probleme. Persoanele care au probleme cu colesterolul pot avea manifesta angina. Intalnim și persoane care au ritmuri cardiace mai rapide și neregulate, care pot duce la un atac de cord sau o insuficiența cardiaca. Consumul de alcool poate predispune la aritmii precum fibrilația atriala. Stresul provocat de toate lucrurile pe care le avem de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

