Agile Mammoths Games se intoarce pe 12 martie 2020 la Cluj-Napoca

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca dupa numarul de pasageri transportati, lanseaza opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Bucuresti, Iasi si Bacau. Din Bucuresti, in data de 15 iunie va fi inaugurata ruta catre Munchen, cu patru zboruri pe saptamana, iar in 16 iunie va…

- Rovinieta si peajul pot fi platite din nou online sau prin SMS, de la ora 13:45, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "CNAIR S.A informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca, incepand cu ora 13:45, a fost reluata emiterea…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…

- Platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic Airbnb a obtinut joi o victorie importanta in fata hotelierilor francezi la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), dupa ce aceasta din urma a decis ca Airbnb nu poate fi reglementata ca o agentie imobiliara care isi vinde serviciile online,…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Margrethe Vestager a avertizat in legatura cu nevoia masiva a Internetului de energie electrica si consecintele acestui lucru asupra mediului, intr-un interviu publicat duminica - informeaza dpa. O digitalizare suplimentara va necesita si mai multa energie…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) evolua in scadere pe toti indicii la 45 de minute de la deschiderea sedintei de miercuri, iar valoarea tranzactiilor realizate se ridica la 6,15 milioane de lei (1,29 milioane de euro). BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra…

- Mai multi muncitori polonezi s-au intors acasa decat au plecat in strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia in ultimul deceniu, ca urmare a ingrijorarilor provocate de Brexit dar si a dinamismului pietei muncii din Polonia care a dus la cresterea rapida a salariilor, transmite Bloomberg.…

- Militarii Batalionului 495 Protectia Fortei "Vulturii Negri" au votat la Baza Aeriana Kandahar din Afganistan, dupa ce s-au intors dintr-o misiune de patrulare, informeaza MApN. Conform BEC, la Kandahar au votat 471 romani, in vreme ce la baza din Kabul au votat 312. "Sunt cei mai…