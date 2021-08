Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au fost diagnosticate cu COVID-19 dupa ce au fost vaccinate cu prima doza de ser pot face și rapelul, la fel și cele care au suferit un șoc anafilactic sau alte reacții adverse serioase, explica reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

- 13.637 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate joi, 12 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Numarul de imunizari este in scadere fața de ziua precedenta , cand puțin peste 14.000 de persoane…

- Germania vrea sa propuna, in septembrie, administrarea unei a treia doze de vaccin impotriva covid-19 persoanelor in varsta si vulnerabile, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si ministrii Santatii din 16 landuri germane urmeaza…

- Vaccinul a fost aprobat in Europa pentru administrarea in cazul grupei de varsta 12-17 ani, iar o decizie similara va fi adoptata in perioada urmatoare și in Romania, așa cum s-a intamplat și in cazul vaccinului produse de Pfizer/BioNTech. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca a aprobat…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților de Vaccinare (CNCAV) vine cu noi informații cu privire la miocardita și pericardita, afecțiuni care pot aparea ca urmare a administrarii vaccinului anti-COVID-19. Potrivit datelor CNCAV , este vorba despre cazuri foarte rare, care apar in special dupa…

- Vaccinul contra Covid-19 de la Pfizer/ BioNTech nu creste riscul de probleme cardiovasculare grave (infarct, AVC sau embolie pulmonara) la persoanele cu varsta de peste 75 de ani, potrivit unui studiu francez oficial facut public luni, informeaza AFP. Rezultatele acestui studiu “sugereaza…

- Romania a inceput miercuri, 2 iunie, vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varsta de peste 12 ani, zi in care a fost inaugurat primul centru de imunizare special pentru aceștia, in sectorul 4 al Capitalei, relateaza Hotnews . Centrul de vaccinare special pentru copii se afla in parcul Lumea Copiilor din…

- De miercuri, 2 iunie, ar putea incepe imunizarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani, cu vaccinul produs de compania farmaceutica Pfizer/BioNTech, respectarea acestui termen fiind condiționata de indeplinirea tuturor criteriilor procedurale impuse de Agenția Europeana…