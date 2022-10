Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat retinerea de catre fortele ruse a altor doi angajati ucraineni de la centrala nucleara Zaporojie (din sudul Ucrainei), aflata sub controlul Rusiei, relateaza miercuri DPA. Un director adjunct al centralei nucleare si alti doi angajati…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat marti „deschis unui dialog” cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) cu privire la centrala nucleara Zaporojie, situata in sudul Ucrainei si controlata militar de Rusia din martie.

- Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei ca i-au rapit si maltratat din personal, informeaza joi dpa, citata de Agerpres. Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane…

- Aproximativ 200 de angajați ai centralei nucleare Zaporojie au fost rapiți și maltratați de forțele ruse, acuza Petro Kotin, președintele Energoatom, compania nucleara de stat a Ucrainei, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres . Intr-o declarație pentru grupul media german Funke, Kotin a spus ca…

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) asteapta sa se concretizeze vizita expertilor sai la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), aflata in prezent sub controlul fortelor ruse, si, avand in vedere situatia intre cele doua tabere beligerante, nu exclude riscul unui accident,…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a cerut Rusiei și Ucrainei sa permita urgent experților ONU sa viziteze complexul nuclear Zaporojia, pentru a stabiliza situația și a evita un accident nuclear.