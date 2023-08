Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) „nu a observat nicio mina sau explozibil” pe acoperisurile reactoarelor 3 si 4 ale centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, a transmis vineri directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a transmis joi, 20 iulie, ca inca nu a obtinut din partea Rusiei accesul pe acoperisurile unitatilor centralei nucleare Zaporojie, unde Ucraina sustine ca trupele ruse ar fi amplasat mine sau explozivi, relateaza AFP. In urma declaratiilor de acest…

- Razboi in Ucraina, ziua 513. Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a transmis joi ca inca nu a obtinut din partea Rusiei accesul pe acoperisurile unitatilor centralei nucleare Zaporojie, unde Ucraina sustine ca trupele ruse ar fi amplasat m

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intentioneaza sa se deplaseze vinerea aceasta in Rusia, pentru discutii asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, care se afla in prezent sub controlul trupelor ruse. O intrevedere intre Grossi si Aleksei Lihaciov,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat - duminica - ca are nevoie de un acces mai extins in jurul centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul Rusiei in sudul Ucrainei, pentru a verifica o "discrepanta semnificativa" in datele privind nivelul apei de la barajul Kahovka,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica a anuntat ca isi va consolida prezenta la centrala nucleara din Zaporojie, pe fondul ingrijorarilor legate de rezervele de apa pentru racirea reactoarelor centralei ca urmare a catastrofei de la Nova Kahovka, relateaza The Guardian, conform news.ro."Posibila…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat sambata asupra riscului unui „accident nuclear grav” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de soldații lui Putin in Ucraina, in plina evacuare a unui oraș din apropiere, unde locuiesc majoritatea angajaților, și asupra situației…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) este alarmata de situatia tensionata din jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, situata in apropierea liniei frontului, informeaza dpa, citat de Agerpres.Situatia devine din ce in ce mai imprevizibila si potential periculoasa la centrala…