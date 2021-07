Stiri pe aceeasi tema

- Folosirea vaccinului anti-Covid de la Moderna pentru copiii cu varste intre 12 si 17 ani a fost aprobata vineri de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Serul de la Moderna devine al doilea vaccin care este autorizat pentru adolescentii din cele 27 de tari ale Uniunii Europene. „Comitetul Medicamentelor…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, vineri, folosirea vaccinului anti-Covid de la Moderna pentru copiii cu varste intre 12 si 17 ani. Serul de la Moderna devine al doilea vaccin care este autorizat pentru adolescentii din cele 27 de tari ale Uniunii Europene. „Comitetul Medicamentelor…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vineri folosirea vaccinului anti-Covid de la Moderna pentru copiii cu varste intre 12 si 17 ani, noteaza Le Figaro. Serul de la Moderna devine al doilea vaccin care este autorizat pentru adolescentii din cele 27 de tari ale Uniunii Europene,…

- Pe baza sigurantei, tolerantei si a raspunsului imunitar generat la cei 144 de copii cuprinsi in studiile de faza 1 ale vaccinului sau administrat in doua doze, Pfizer a spus ca va testa o doza de 10 micrograme la copiii cu varste intre 5 si 11 ani si 3 micrograme pentru grupa de varsta 6 luni pana…

- Organizația Mondiala a Sanatații a autorizat folosirea vaccinului anti-COVID, Sinovac, produs de chinezi. Serul, care se administreaza persoanelor de peste 18 ani, nu a fost inca aprobat si de Agenția Europeana a Medicamentului care face verificari de la inceputul lunii mai. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Agentia Europeana a Medicamentului aproba vaccinul Pfizer pentru copiii cu varste intre 12 - 15 ani. Vaccinul impotriva coronavirusului produs de BioNTech / Pfizer poate fi utilizat pentru copiii cu varsta peste 12 ani, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Fiecare stat…

- Un anticorp monoclonal, Sotrovimab, va putea fi folosit in tratarea bolnavilor de COVID-19, dupa ce a fost autorizat de Agenția Europeana. Acesta a dovedit in urma testelor o eficacitate de 85% in prevenirea deceselor, potrivit Mediafax . Medicamentul, care se administreaza sub forma de perfuzie, poate…

- Autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech a fost extinsa la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite, a anuntat luni Agentia americana pentru Medicamente (FDA), potrivit AFP. Acesta este “un pas important in lupta impotriva pandemiei de COVID-19”,…