- Romania a avut un debut de coșmar la Campionatul Mondial de Rugby, care se desfașoara in Franța. Naționala Irlandei, una dintre marile favorite la caștigarea trofeului, a trecut de ”Stejari” cu scorul de 82-8.Romania a inceput meciul cum nu se putea mai bine, cu un eseu in minutul 3, dar ulterior…

- ​Selecționata de rugby a Romaniei joaca sambata primul meci din cadrul Grupei B de la Campionatul Mondial din Franța și infrunta Irlanda pe stadionul Matmut Atlantique din Bordeaux, de la ora 16:30. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 și Orange Sport, dar și LiveScore pe HotNews.ro.

- Azi a inceput Cupa Mondiala de Rugby, cu un meci de gala: Franța - Noua Zeelenda. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii” vor debuta sambata, de la ora 16:30, impotriva Irlandei, una dintre favoritele la cucerirea trofeului. Meciul…

- Franța și Noua Zeelanda se infrunta astazi, de la ora 22:15, in deschiderea Cupei Mondiale de rugby. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 3, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii”…

- Incepand de azi și pana pe 28 octombrie, cele mai puternice 20 de echipe naționale din lume se intrec, in Franța, pentru caștigarea Cupei Mondiale. Printre acestea se afla și Romania, "stejarii" revenind la cel mai inalt nivel dupa o pauza de 8 ani. Calificarea Romaniei nu a venit insa pe teren, ci…

- Naționala Romaniei sub 21 de ani infrunta Ucraina U21 in cel de-al doilea meci din Grupa B a Campionatului European de tineret. Tricolorii au pierdut primul joc (cu Spania, 3-0) și au nevoie obligatoriu de victorie pentru a pastra șanse de calificare. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…

- Nationala de rugby a Romaniei intra oficial in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, competitie care va debuta pe 8 septembrie, informeaza FR Rugby.Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie,…