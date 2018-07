AFP: Principalele puncte ale planului britanic post-Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii din 2012. Este considerat apropiat de Theresa May si in campania dinaintea referendumului din 2016 pentru Brexit a fost impotriva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana. In octombrie anul trecut, el…

- Jeremy Hunt este noul ministru de externe al Regatului Unit, anunta Reuters. Premierul Theresa May l-a numit luni ca succesor al lui Boris Johnson, la cateva ore dupa demisia acestuia, conform agerpres. Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV. "In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Londra este in prag de criza politica: Boris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii. El este cel de-al treilea politician care demisioneaza in numai 24 de ore, inaintea sa fiind David Davis, ministrul pentru Brexit si adjuctul acestuia, Steve Baker.

- Londra se pregateste pentru ce e mai rau in cazul cand, la 29 martie anul viitor, Regatul Unit va trebui sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord. Potrivit unui scenariu apocaliptic, imaginat de inalti functionari ai guvernului, pentru ministrul Brexitului, David Davis - relateaza Sunday Times -…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept ”nebun” un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. Potrivit…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) mai au de muncit la aproximativ 25% din acordul la care lucreaza in vederea Brexitului, a declarat vineri negociatorul sef mandatat de europeni Michel Barnier, scrie Reuters. Londra si Bruxellesul spera sa se puna de acord pana in octombrie asupra acestui acord,…