- Mii de profesori romani au manifestat joi in Romania, cerand o crestere a salariilor, in cadrul unei greve fara precedent de 18 ani, in care activitatea majoritatii scolilor a fost oprita, relateaza AFP. "Suntem aici pentru ca ne aflam la capatul rabdarii in fata numeroaselor promisiuni calcate in picioare…

- „Partea romana si comisarul european si-au exprimat increderea ca exercitiul de revizuire al MFF va oferi raspunsuri adecvate la impactul provocarilor cu care s-a confruntat UE in contextul razboiului Rusiei in Ucraina, al preturilor ridicate la energie, dar si la necesitatea accelerarii tranzitiei…

- Pierdem medici, asistente, șoferi, meseriași, oameni calificați. Exodul romanilor e laitmotivul pe care il auzim de ani buni și chiar daca s-au gasit soluții pe ici, pe colo, continuam sa importam forța de munca. Vedem muncitori straini din ce in ce mai des pe șantierele din București sau pe strazi,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, prezenta la Bucuresti a cancelarului federal reflecta interesul ridicat al Germaniei pentru aprofundarea parteneriatului bilateral cu Romania in spiritul relatiei politico-diplomatice strategice, consistente si pragmatice.Premierul Ciuca a exprimat aprecieri pentru…

- Romania risca noi sanctiuni din partea Uniunii Europene, pentru ca autoritatile au actionat insuficient si au monitorizat deficitar activitatea de management al deseurilor, avertizeaza Curtea de Conturi intr-un raport publicat ieri. Concluzia vine dupa ce institutia a desfasurat, anul trecut, o misiune…

- La data de 29 martie a.c., polițiștii și procurorii din Iași efectueaza 15 percheziții domiciliare, in județele Iași, Bacau, București, Constanța și Sibiu, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

