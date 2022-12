Aflăm de la EMAA cine e Iarna preferată Zilele agitate dinaintea sfarșitului de an și frigul de afara și-au gasit un leac cald, daruit din suflet, de la EMAA pentru fanii sai. ,,Iarna preferata” nu este despre o iubire sezoniera, ci despre una ce pare eterna, intre doua persoane care sunt gata sa ofere una pentru cealalta la fel de multe. Piesa a fost compusa de EMAA și Costel Domințeanu, care s-a ocupat și de producție. ,, e genul de piesa care ma ajuta sa exprim tot ce simt și traiesc și tocmai de aceea, am așteptat cu nerabdare sa o lansez. E o piesa calda și sper sa fie și pentru voi grai pentru toata iubirea pe care o purtați cuiva.”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele agitate dinaintea sfarșitului de an și frigul de afara și-au gasit un leac cald, daruit din suflet, de la EMAA pentru fanii sai. ,,Iarna preferata” nu este despre o iubire sezoniera, ci despre una ce pare eterna, intre doua persoane care sunt gata sa ofere una pentru cealalta la fel de multe.…

- Zilele acestea, fabrica de globulețe a lui Moș Craciun, de la Curtea de Argeș a fost vizitata de mai mulți copii iar experiența a fost una unica. Cei mici au putut observa cum globulețele au prins viața chiar sub ochii lor. Este primul an dupa pandemie in care fabrica și-a deschis din nou larg porțile."Este…

- Incalzirea motorului inainte a pleca de pe loc era valabila acum zeci de ani, cand autoturismele aveau carburator. Daca acesta nu era incalzit bine, nu asigura o combinație optima de aer și combustibil in motor, ceea ce putea cauza oprirea propulsorului. Motoarele s-au schimbat, insa obiceiul a ramas,…

- COMPETIȚIE… Zilele trecute, sala de antrenament a C.S “Liga de Est” Vaslui a gazduit o noua ediție a “Cupei de Iarna” la Taekwon-do IF, competiție la care au participat 120 de sportivi cu varsta cuprinsa intre 5 și 17 ani, la trei probe de concurs: tull, tehnici speciale și spargeri forța. Ediția 2022…

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea in comun cu Municipiul Sighetu Marmației a evenimentului cultural Festivalul de datini de iarna „Marmația”. Practic, proiectul conține acordul de cooperare intre CJ și municipalitatea sigheteana,…

- Infrastructura Ucrainei a suferit distrugeri importante dupa bombardamentele rusești, iar o mare parte din țara continua sa stea in frig și fara electricitate. Zilele geroase și-au facut apariția, iar armata lui Zelenski suporta tot mai greu aceste schimbari de temperatura. In discursul de duminica,…

- A sosit bradul de Craciun in frumoasa comuna buzoiana Siriu. Astazi, vestitorul sarbatorilor de iarna, care masoara aproape douazeci de metri, a fost adus cu un camion și instalat in centrul comunei. Zilele urmatoare va fi impodobit, urmand a ramane aici pana in primele zile ale lui 2023. Anunțul privind…

- Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este sarbatorit la 26 octombrie in calendarul ortodox. In traditia populara romaneasca este considerat patronul pastorilor, cel care desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. De aceea, se spune, ciobanii afla de ziua Sfantului Dumitru cum…