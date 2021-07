IPJ Ialomita: Știre de presa - 09.07.2021

Nr. 110416 din 9 Iulie 2021 CHEMATI IN SPRIJINhellip;LA JOACA Politistii ialomiteni, chemati in "sprijin" de voluntarii clubului Interact Slobozia, in proiectul recreativ pentru copii "Solve The Murder". Politistii au dat o mana de ajutor copiilor in rezolvarea cazului, prezentandu le totodata echipamentele si mijloacele… [citeste mai departe]