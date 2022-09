Stiri pe aceeasi tema

- Energia poate fi folosita in mai multe scopuri intr-o locuința. Cu ajutorul acestei utilitați poți sa iți incalzești apa, poți alimenta cuptorul și aragazul de la bucatarie, poți sa iți usuci hainele, dar poți și sa reduci temperatura din camera in care locuiești. Avand in vedere criza energetica actuala…

- Camera cu cel mai mare consum de energie electrica din casa unei persoane este bucataria. Cuptorul, frigiderul, plita electrica și mașina de spalat vase reprezinta aproximativ 30% din totalul facturii tale la energie. Poți insa reduce consumul frigiderului, cel mai mare consumator , urmand pașii simpli…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat ca nu pot fi obligati consumatorii casnici sa faca economie de energie in locuintele proprii. Kelemen Hunor susține ca acestora li se poate doar recomanda sa faca economie, dar majoritatea romanilor sunt „oameni responsabili”."Curent vom avea,…

- Chiar daca nu toate electrocasnicele consuma aceeași cantitate de energie electrica, frigiderul ramane cel mai mare consumator de curent din casa. Exista, insa, o soluție ca acest electrocasnic sa nu mai consume atat de mult.

Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, sustine ca nu se poate impune de catre Comisia Europeana obligativitatea unui anumit consum de electricitate sau gaz de catre cetatenii europeni in perioada iernii si ca poate fi vorba cel mult de o recomandare.

- ”Este o intentie, o dezbatere, o decizie obligatorie in ceea ce priveste statele membre nu a fost luata. Urmeaza o sedinta a ministrilor Energiei la sfarsitul lunii. Anumite chestiuni pot fi facute, altele nu. Poti da recomandari, dar oligativitatea e greu de facut. Cine controleaza? Trebuie sa infiintezi…

- Frigiderul este unul dintre electrocasnicele care nu pot lipsi din casa, prezența lui este esențiala pentru a ne menține alimentele in stare buna și chiar pentru a evita o problema de sanatate, cu toate acestea, folosirea lui ne poate cantari viața daca nu o facem corect. Secrete care te ajuta sa iți…