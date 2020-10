Stiri pe aceeasi tema

- Germanii de la Lidl au anuntat ca vor deschide un nou magazin in Brasov, joi, 15 octombrie. Magazinul este situat pe bulevardul Grivitei nr. 2E, langa Paradisul Acvatic, si va fi cel de-al 8-lea magazin al retelei Lidl din municipiul Brasov. Noul magazin Lidl din Brasov are o…

- Clopotelul va suna luni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru a marca, in mod simbolic, deschiderea sedintei de tranzactionare si a saptamanii internationale a investitorilor (World Investor Week 2020), desfasurata sub auspiciile IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Presedintele…

- ISU Brasov a inaugurat, sambata, un nou punct de lucru, in zona nou construita a cartierului Tractorul din Brasov. Timpul de raspuns in cazul unor interventii trebuie sa fie de maxim 6 minute, iar distanta mare si traficul aglomerat din zona faceau imposibil acest lucru. Construirea punctului…

- Prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, a convocat o ședința de indata a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, avand in vedere ca, astazi, Guvernul Romaniei a adoptat o Hotarare care intra in vigoare din data de 1 septembrie 2020 și implementeaza recomandarile transmise de Comitetul…

- Consilierii judeteni au aprobat astazi fisa proiectului de investitiei „Construire Complex Muzeal al Aviatiei, Stiintei si Tehnicii” in vederea obtinerii de finantare prin apelul de proiecte in cadrul Programului OPerațional de asistența Tehnica (POAT) 2014 – 2020 atat pentru realizarea documentației…

- Invitatie de la CCI Brasov: 2 septembrie, Start-Ups Going International Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov invita start-up-urile din judet la o intalnire de afaceri internationala. Start-Ups Going International este un eveniment online de brokeraj, organizat de Centrul Enterprise…

- Campioana județului Mureș la fotbal, Unirea Ungheni 2018 s-a impus cu scorul de 2-0 in fața campioanei județului Covasna, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2, in primul meci al minigrupei A, Regiunea 3 Centru a barajului pentru promovarea in Liga III. David Potor a deschis scorul pentru mureșei in jocul disputat…

- Lidl a primit certificatul de urbanism pentru cel de-al 4-lea magazin nou, care va fi amenajat pe strada Harmanului Dupa ce anul trecut a inceput demersurile pentru constructia a trei noi magazine la Brasov, Lidl vrea sa isi continue expansiunea la poalele Tampei si intentioneaza sa amenajeze…