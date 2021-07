Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…

- Pakistanul nu va accepta prezenta bazelor si nici a trupelor americane pe teritoriul sau dupa retragerea acestora din Afganistan, a declarat marti la o conferinta de presa la Islamabad ministrul de externe pakistanez Shah Mahmood Qureshi, citat de agentia EFE, conform agerpres. ''Nu avem intentia…

- Pakistanul nu va accepta prezenta bazelor si nici a trupelor americane pe teritoriul sau dupa retragerea acestora din Afganistan, a declarat marti la o conferinta de presa la Islamabad ministrul de externe pakistanez Shah Mahmood Qureshi, citat de agentia EFE. ''Nu avem intentia sa permitem…

- Retragerea din Afganistan a trupelor angajate in misiunea NATO „Resolute support'” a inceput in mod „coordonat” si au fost luate toate masurile pentru a le asigura securitatea, a declarat un oficial al Aliantei. Pentagonul a adus in bombardiere B-52 „Stratofortress” in Golf si a prelungit misiunea in…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a trimis inca doua bombardiere B-52 in Golf si a prelungit misiunea in regiune a portavionului USS Eisenhower pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale din Afganistan, a indicat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Statele Unite vor trimite temporar intariri in Afganistan pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale, a indicat joi comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, transmite AFP. 'Vom trimite resurse suplimentare pentru a proteja forta…

- Statele Unite vor trimite temporar intariri in Afganistan pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale, a indicat joi comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, transmite AFP. 'Vom trimite resurse suplimentare pentru a proteja…