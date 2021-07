Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o 'greseala' de pe urma careia vor avea de suferit 'femeile si fetele afgane', transmite AFP. 'Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu de nedescris.…

- Șeful trupelor americane și NATO din Afganistan, generalul Austin "Scott" Miller, iși va anunța luni demisia din aceasta poziție, intr-un gest simbolic care va marca sfarșitul retragerii militare din aceasta țara, scrie NBC News, citand oficiali din Departamentul

- Peskov a declarat ca acest subiect este urmarit cu mare atentie si a continuat: „Din pacate, vedem ca situatia devine in ce in mai instabila”. Referindu-se si la posibilitatea trimiterii de militari rusi in Afganistan, Peskov a mentionat ca in legatura cu aceasta optiune „nu au existat consultari” cu…

- Rusia nu intentioneaza sa trimita trupe in Afganistan, in pofida preocuparii sale fata de situatia din aceasta tara dupa retragerea trupelor americane si ofensiva talibanilor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia EFE. ''Nu. Nu exista nicio discutie…

- Casa Alba anunta ca retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia la sfarsitul lunii august. Intre timp, baza de la Bagram, situata la 50 de km de Kabul, a fost returnata oficial armatei afgane, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o.

- Talibanii ar urma sa anuleze multe dintre progresele inregistrate in ceea ce privește drepturile femeilor din Afganistan in cazul in care aceasta grupare ar recaștiga puterea odata cu retragerea trupelor occidentale, se arata intr-o evaluare publicata mar

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca retragerea fortelor armate ruse de la granita cu tara sa ar putea reduce tensiunile, dar ca doar aceasta masura nu va stopa escaladarea sau conflictul in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa,…