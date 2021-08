Afganistan: Emisarul american se deplasează la Doha pentru a le cere talibanilor să înceteze ofensiva Emisarul SUA pentru Afganistan se deplaseaza in Qatar pentru a le cere talibanilor sa inceteze ofensiva lor militara si sa negocieze un acord politic, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Emisarul (Zalmay) Khalilzad va fi la Doha pentru a contribui la un raspuns international comun la situatia care se deterioreaza rapid in Afganistan", a indicat Departamentul de Stat intr-un comunicat. "El le va cere talibanilor sa inceteze ofensiva lor militara si sa negocieze un acord politic, singura cale care duce la stabilitate si dezvoltare in Afganistan", precizeaza textul citat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul ONU in Afganistan, Deborah Lyons, le-a cerut vineri talibanilor sa "inceteze" ''atacurile asupra oraselor'', solicitand Consiliului de Securitate sa le transmita un avertisment "fara echivoc", relateaza AFP, arata Agerpres. Tarile care sunt in contact cu insurgentii trebuie sa-i avertizeze…

- Emisarul ONU in Afganistan, Deborah Lyons, le-a cerut vineri talibanilor sa "inceteze" ''atacurile asupra oraselor'', solicitand Consiliului de Securitate sa le transmita un avertisment "fara echivoc", relateaza AFP. Tarile care sunt in contact cu insurgentii trebuie sa-i…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Statele Unite vor gazdui temporar la o baza militara din Virginia sute de afgani care au asistat armata SUA si care se tem de represalii din partea talibanilor dupa retragerea fortelor straine, a declarat luni Departamentul de Stat american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ 700 de translatori…

- Misiunile diplomatice ale mai multor tari in Afganistan, intre care Statele Unite, au cerut militantilor talibani sa inceteze urgent actuala lor ofensiva militara in tara, relateaza luni dpa. Intr-un comunicat comun, semnat printre altii de Delegatia UE in Afganistan si de Biroul Reprezentantului Civil…

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…