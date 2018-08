Vindecarea lunaticului

Evanghelia acestei Duminici ne povesteste cum un om din multime s a apropiat de Iisus si cazandu I in genunchi L a rugat sa i vindece copilul care era bolnav:,,Doamne, miluieste pe fiul meu ca este lunatic si patimeste rau, caci adesea cade in foc si adesea in apa".Nu mai stia incotro sa apuce. Era parinte si trebuia sa incerce totul. Auzise de Mesia. Era… [citeste mai departe]