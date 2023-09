Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Emil Savin, cunoscut si ca Farmazon, cel care i-a oferit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vaslui geanta cu bani pusa la dispozitie de procurorii DNA, a declarat, luni, ca el nu a facut niciun denunt impotriva lui Dumitru Buzatu. Emil Savin a precizat ca totul a pornit de la un…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, asta dupa ce procurorii DNA l-au prins in flagrant cum lua mita 1,2 milioane de lei.Citește și: Video | Momentul in care Dumitru Buzatu e oprit de DNA, dupa ce a incasat mita de 1,25 milioane de lei Operațiunea…

- Emil Savin, supranumit și "Farmazon", este omul care l-a infundat pe Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui. Afaceristul a fost de acord sa colaboreze cu procurorii DNA și sa poarte tehnica audio-video de inregistrare la intalnirile cu Buzatu.

- Omul de afaceri Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și regele asfaltului, a declarat in timpul audierii la DNA ca firmele sale erau in pragul falimentului, din cauza plaților blocate de catre Consiliul Județean pentru lucrarile efectuate. Firma Soragmin, controlata de Emil Savin prin…

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a afirmat dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, ca pana și babuțele din Vaslui știau de relația lui Buzatu cu Farmazon, referire la afaceristul care l-a denunțat pe președintele CJ Vaslui. Intr-o intervenție la B1 TV, Porumboiu a vorbit despre ascensiunea lui Emil Savin,…

- Au fost reluate lucrarile de asfaltare la Drumul Strategic Barlad – Laza – Codaești din județul Vaslui. Proiectul se afla in stadiul turnarii asfaltului, iar in scurt timp lucrarile vor ajunge și in comuna Codaești, a anunțat președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu: ”Daca vom duce la bun sfarșit…