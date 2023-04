Afacerist român, împușcat în stradă, în Montreal. Anul trecut a fost arestat pentru corupție Dezvoltatorul imobiliar Tinel Timu a fost impușcat mortal joi dimineața in Laval, o suburbie a orașului canadian Montreal, relateaza pe surse La Presse și Le Journal de Montreal . Intrucat cazul ar putea avea legatura cu crima organizata, poliția provinciala din statul Quebec se va ocupa de ancheta, potrivit sursei citate. „La scurt timp dupa ora 7 dimineața, a fost facut un apel la 911 pentru ca s-au auzit focuri de arma. Cand poliția a ajuns la fața locului, a gasit victima intinsa pe jos afara, lovita de gloanțe. Polițiștii au inceput manevrele de resuscitare. Victima a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

