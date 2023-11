Stiri pe aceeasi tema

- Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si membru al Patronatului Intreprinderilor…

- Dupa ce Guvernul a impus limitarea plaților cash, comercianții s-au confruntat cu diverse provocari și situații neașteptate. Cu toate acestea, un comerciant din celebrul complex comercial Dragonul Roșu a gasit o metoda ingenioasa pentru a face fața noilor reglementari.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti seara, la Romania TV, ca masura limitarii platilor cash la 5.000 de lei nu va afecta cetatenii, ci reprezinta un instrument de combatere a evaziunii fiscale.

- UPDATE 4 Avocatul Vlahu ia cuvantul. ldquo;Dupa cum bine stiti, se introduce un nou plafon de limitare a platilor in numerar in cuantum de 1000 de lei. Acest blocaj reprezinta o constrangere a drepturilor si libertatilor oamenilor. Este treaba mea ce fac cu banii mei cash. Pana in prezent era de 5.000…

- Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica, marti seara, un proiect de Hotarare cu modificari legislative care sa conduca la ”o crestere a conformarii la utilizarea mijloacelor moderne de plata, cu efecte directe in prevenirea evaziunii fiscale”. Mai precis, prin aceasta masura, Guvernul…