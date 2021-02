"Essa Group, unul dintre cei mai mari jucatori din piata serviciilor de trade marketing si vanzari din tara, planuieste pentru anul acesta mai multe proiecte menite sa consolideze principalele sale linii de business, dupa un 2020 in care intreaga afacere a fost recalibrata, fiind luate masuri potrivite cu noul context dictat de pandemie", a anuntat grupul. Fondat in urma cu un deceniu de antrepreorul Eugen Saulea, grupul a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent. ”Au fost trei ingrediente principale care ne-au salvat businessul…