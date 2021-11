Din cauza situației epidemiologice cauzate de Sars Cov-19, Romania, la fel ca majoritatea țarilor lumii, a avut parte de multe schimbari pe plan social, economic. De fapt, in aproape toate planurile vieții noastre de dinainte de pandemie. Au fost impuse restricții pentru ameliorarea crizei determinate de pandemie, dar repercusiunile asupra economiei au fost grave, chiar daca autoritațile nu recunosc asta. De aceea, Oxygen Events a organizat recent evenimentul „Pandemia continua: Romania, incotro? Cum rezista economia romaneasca in pandemie“ in cadrul caruia a fost dezbatut și subiectul afacerilor…