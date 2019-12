Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din orașul Țicleni, județul Gorj, care produce un vin unic in Romania, din mure, vrea sa faca locuri de cazare in butoaie, chiar langa plantație. Tanarul spune ca a depus deja actele pentru autorizație, urmand sa inceapa cu 5 butoaie de șase metri.La 21 de ani, Ionel…

- O fetița de 13 ani a fost gasita inconștienta, la marginea unei paduri din Gura Șuții, județul Dambovița, Romania. Copila a fost batuta de tata pentru ca nu a avut grija de fratele ei, relateaza digi24.ro.

- PLUS Gorj face un apel catre toate formatiunile politice din judet si le invita la un demers comun si urgent in sprijinul introducerii zonei in regiunea cu Investitii Teritoriale Integrate (ITI) propusa de catre Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de PLUS Gorj, la propunerea…

- Un autoturism cu numere de Romania ce pare gaurit de gloanțe, abandonat de aproape o luna de zile pe marginea unei șosele din Germania, le da mari batai de cap autoritaților nemțești. Autoturismul marca Ford, inmatriculat in Brașov, sta abandonat pe marginea șoselei B101 ce leaga Freiberg de Grosschirma…

- Der Spiegel publica un amplu articol despre agresiunile impotriva padurarilor din Romania, subliniind ca cele mai recente doua crime nu reprezinta cazuri izolate, iar cei care stau in calea hotilor de lemn isi risca permanent viata. Publicatia germana scrie despre uciderea cu „violenta extrema" a padurarului…

- Șoferul TIR-ului, care potrivit Poliției Rutiere a provocat gravul accident rutier din județul Ialomița, soldat cu 18 victime, din care 10 morți, avea polița RCA emisa de City Insurance, liderul pieței asigurarilor din Romania și cel mai mare jucator pe acest segment al industriei, conform datelor…

- Busteni, Sovata si Sighisoara sunt stațiunile cu cele mai ieftine optiuni de cazare din Romania in aceasta perioada. Prețurile medii pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele sunt intre 27 ...