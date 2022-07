Afacerea lui Virgil Ianțu nu are legătură cu ”Vrei să fii milionar?”, ci cu ”Copii spun lucruri trăznite” Ramas in ”lumea copiilor”, dat fiind experiența capatata la ”Copiii spun lucruri traznite”, Virgil Ianțu a legat o afacere bunicica dialogand cu cei mici. Pentru o tabara de joaca și povestit cu micuții, Gataianțu, pe numele sau din buletin, cere o suma frumușica. Prezentatorul televiziunii publice pastreaza și emisiunea, pe care a mutat-o in online. Se pare ca titlul popularei emisiuni pe care a prezentat-o la mai multe televiziuni, ”Vrei sa fii milionar?”, a devenit o intrebare cu ecou in planurile sale de business. Așa ca Ianțu s-a pus pe cautat noi modalitați sa-și indeplineasca nazuința.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

