Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Jeffrey Epstein nu a insemnat sfarștul problemelor pentru Donad Trump. Fosta sa partenera de viața și asociata a fost arestata de FBI la revenirea in SUA.Ghislaine Maxwell, suspectata de faptul ca a fost complicea lui Jeffrey Epstein, un investitor american in fonduri speculative…

- Ghislaine Maxwell, fosta iubita a lui Jeffrey Epstein, acuzata de mai multe dintre presupusele victime ale acestuia ca a contribuit la recrutarea lor, a fost arestata joi in Statele Unite si acuzata de trafic de minore, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar newyorkez,…

- Ghislaine Maxwell, suspectata de faptul ca a fost complicea lui Jeffrey Epstein, un investitor american in fonduri speculative acuzat de trafic si abuz de minori care s-a sinucis anul trecut in inchisoare, a fost arestata joi la New Hampshire, a anuntat politia federala americana FBI, relateaza Reuters.

- Sentimentul de îngrijorare crește în rândul poliției americane, constrânsa mai mult ca niciodata sa-și analizeze acțiunile dupa moartea lui George Floyd. Daca unii recunosc nevoia de reforme, alții refuza acuzațiile de rasism instituționalizat care vizeaza forțele de ordine,…

- "Tati a schimbat lumea!", a transmis Gianna Floyd, fiica americanului a carui moarte a dat nastere unei revolte generale in SUA, conform huffpost.com. Citeste si: Trump continua postarile agresive pe Twitter: Protestatarii ar fi fost "intampinati cu caini feroce si arme amenintatoare"…

- Guvernatorul statului New York a evocat duminica posibilitatea de a permite ca evenimentele sportive sa se desfasoare din nou, însa cu portile închise, pentru a se evita propagarea coronavirusului, informeaza AFP."Dorim sa permitem sportului sa reînceapa, pentru ca oamenii…

- Planeta s-a oprit in loc de peste o luna din cauza pandemiei de coronavirus, iar natura profita din plin de faptul ca oamenii o mai lasa sa respire. Fotografia unui porumbel care și-a facut cuib la oglinda unei mașini, nemișcate de ceva timp, a devenit virala pe Internet.Experții spun ca este perioada…

- Președintele Donald Trump va ramane in istorie pentru declarațiile repetate prin care a minimalizat gravitatea epidemiei, in ciuda avertismentelor experților din jurul sau, dar și a situației din celelalte colțuri ale lumii. Intr-un moment in care noul coronavirus facea deja ravagii in China, și infecta…