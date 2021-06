Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat in urma cu o saptamana la Arad. Unul dintre cele doua tipuri de ADN este al victimei, iar al doilea nu a fost identificat printre apropiați, și nici in baza de date a poliției, astfel…

- Bomba care a explodat in masina omului de afaceri aradean Ioan Crisan ar fi fost amplasata chiar la locul deflagrației, in fata blocului in care se afla cafeneaua, potrivit unor surse din ancheta, citate de Antena 3. Ipoteza este luata in calcul dupa ce polițiștii au aflat ca la blocul langa care a…

- Asasinatul cu bomba de la Arad, care l-a vizat pe cel mai cunoscut om de afaceri din zona, ar avea legatura cu contrabandiștii de țigari. Presa locala vorbește despre un pont pe care omul de afaceri Ioan Crișan l-ar fi dat poliției. In acest caz s-ar contura ipoteza unei razbunari. Nu este singurul…

- Nunta unor tineri indieni a devenit cunoscuta in toata lumea pentru ideea nastrușnica pe care au pus-o in aplicare ca sa aiba toți invitații doriți alaturi de ei. Cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19,…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a comis o gafa, pe contul personal de Facebook. Anca Dragu a scris ”județul Zalau” și ”președintele Consiliului Județean Zalau”, demonstrand ca nu și-a insușit cunoștințele de geografie de clasa a VIII-a. Anca Dragu a revenit, dupa aproximativ o ora, și a corectat…

- Viorica Dancila este viitorul consilier pe strategie al lui Mugur Isarescu. Fostul premier ar urma sa inceapa munca de la 1 iunie, transmite Antena3. Consilier pe Strategia de Sustenabilitate și Energie Verde este funcția pe care Viorica Dancila o va ocupa la Banca Naționala Romana. Fostul premier…

- Cluj a reușit intr-un timp record sa ajunga de la o incidența a cazurilor covid-19 de 8 la mia de locuitori la o rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vaccinare din țara. Peste 40% din populație s-a vaccinat. In acest context, clujenii scapa de […]…

- O masca a fost desenata pe fața unui cadru didactic dintr-o fotografie transmisa presei de IPJ Suceava pentru a ilustra un comunicat privind activitați de prevenire a delincvenței juvenile. Purtatorul de cuvant al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a spus la Digi24 ca este regretabila situația generata…