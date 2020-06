Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au testat peste 9,8 milioane din cei 11 milioane de locuitori ai metropolei Wuhan, intre 14 mai si 1 iunie, intr-o campanie masiva derulata in capitala provinciei Hubei. Doar 300 de pozitivi asimptomatici au fost descoperiți in focarul initial al pandemiei de Covid-19, transmite…

- Cercetatorii din SUA exploreaza rolul pe care sezonul cald il va avea in raspandirea noului coronavirus, dezbatand argumentele expertilor conform carora umiditatea, temperaturile ridicate si expunerea la soare nu vor avea un impact direct asupra viralitatii COVID-19. Insa o noua dovada publicata…

- Co-fondatorul Microsoft a laudat China pentru felul in care a reactionat la focarul de Covid-19 izbucnit in Wuhan. Bill Gates spune ca SUA au avut un raspuns „deosebit de slab” in comparatie cu altii. Gates spune ca numeroasele critici aduse Chinei pentru pandemia de Covid-19 sunt doar o „distragere”.

- Cercetari efectuate in China in ianuarie, imediat dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus, transformata ulterior in pandemie globala, arata ca aerul condiționat potențeaza impraștierea particulelor virale, noteaza Business Insider, care citeaza publicația medicala Emerging Infectious Diseases.O persoana…

- In planderea civila, Eric Schmitt, vizeaza guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii susținand ca au „ascuns informatii cruciale” de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate si au negat natura extrem de contagioasa a noului coronavirus.…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 a crescut semnificativ vineri in China, dupa ce primaria din Wuhan, orasul unde a aparut noul coronavirus la sfarsitul lui 2019, a revizuit in crestere numarul deceselor si a raportat 1.290 de morti suplimentari, potrivit AFP si DPA, citate de Agerpres .

- Autoritatile chineze au decis inchiderea totala a orasului Wuhan din provincia chineza Hubei pe 23 ianuarie. Restrictiile au fost instituite timp de 76 de zile, scrie Independent. Potrivit statisticilor, in Wuhan au fost inregistrate peste 50.000 de cazuri de infectii si peste 2.500…

- C.I.A. a avertizat Casa Alba, de la inceputul lunii februarie, ca China și-a subestimat in mare masura infecțiile cu coronavirus și ca numaratoarea sa nu poate fi luat in considerare de catre Statele Unite in alcaturirea demodele predictive pentru combaterea virusului, au declarat oficiali CIA pentru…