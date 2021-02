Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit News.ro. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Citește și: Anunțul Ministrului…

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Bilantul total al mortilor a crescut la 93.290…

- Premierul a anunțat restricțiile la nivel național aplicate de miercuri intr-un mesaj televizat de aproape opt minute. Johnson a dezvaluit ca numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid in fiecare parte a țarii din cauza noii variante de coronavirus. Acesta a anunțat ca nivelul de alerta coronavirus…

- Premierul a anunțat restricțiile la nivel național aplicate de miercuri intr-un mesaj televizat de aproape opt minute. Johnson a dezvaluit ca numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid in fiecare parte a țarii din cauza noii variante de coronavirus. Acesta a anunțat ca nivelul de alerta coronavirus…

- Autoritațile au actualizat, joi, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Noua lista intra in vigoare vineri, 25 decembrie, și include 37 de țari și teritorii. Dintre acestea o mare parte o reprezinta țari din Europa. Din lista țarilor din zona galbena au fost eliminate Austria, Iordania, și Polinezia…

- Medicul epidemiolog și cercetatorul Octavian Jurma spune ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie a ajuns deja in Romania, noteaza Gandul.Octavian Jurma a explicat ca noua tulpina nu a fost detectata in Romania doar pentru ca nu avem kiturile de testare adaptate pentru aceasta noua…

- Sute de romani - turisti din cel putin 5 autocare si soferi de TIR - sunt blocati in trafic intre Marea Britanie si Franta, la traversarea Canalului Manecii, in urma interdictiilor de circulatie impuse de autoritatile din Franta, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de asociatia civica "Voluntari…

- Italia a inregistrat luni 672 de decese din cauza coronavirusului fata de 541 duminica si 16.377 de noi infectii, mai putin fata de 20.648 cu o zi inainte, a declarat ministrul Sanatatii, relateaza Reuters. Prima tara din Occident afectata de coronavirus, Italia a inregistrat 55.576 de victime…