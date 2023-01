Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Timisoara a inregistrat, anul trecut, putin peste un milion de pasageri, a anuntat Asociatia Aeroporturilor din Romania. Cel mai important aeroport din zona de vest a tarii ocupa doar locul patru la nivel national, dupa Otopeni, Cluj si Iasi. Dintr-o statistica facuta de Asociatia Aeroporturilor…

- Aeroportul din Tulcea a inregistrat, anul trecut, 360 de pasageri, fiind județul cu cei mai puțini calatori din țara. In același timp, Constanța se situeaza pe locul 11 din totalul de 16 orașe, conform graficului realizat de Asociația Aeroporturilor din Romania pentru anul 2022. Peste 21 de milioane…

- Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanești in 2022, cu87% mai mulți decat in anul 2021. In județul Constanța, numarul de calatori se ridica la aproximativ 79.000, in timp ce aeroportul din Tulcea a fost frecventat de 360 de persoane, fiind județul cu cei mai puțini calatori…

- Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanești anul trecut, cu 87% mai mulți decat in anul 2021, anunța Asociația Aeroporturilor din Romania intr-un comunicat de presa. Raportata la anul 2020, valoarea inregistrata in 2022 (21.015.948 pasageri) este cu aproape 192% mai mare. ”Chiar…

- Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanești anul trecut, cu 87% mai mulți decat in anul 2021. Raportata la anul 2020, valoarea inregistrata in 2022 (21.015.948 pasageri) este cu aproape 192% mai mare.

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a crescut in anul 2022 cu 87,53% fața de anul 2021 și aproape s-a triplat fața de anul 2020. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Aeroporturile din Romania au fost tranzitate in noiembrie 2022 de 1,62 milioane de pasageri. Traficul de pasageri de pe aeroporturile din țara noastra a crescut in noiembrie 2021 in comparație cu anii 2020 și 2021, insa este, in continuare, sub nivelul din 2019. Luna trecuta aeroporturile din Romania…

- Cifrele pe luna octombrie 2022, prezentate de Asociația Aeroporturilor din Romania (AAR), arata ca Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau iși continua prabușirea. Traficul de pasageri este in continua scadere, aerogara pierzand inca un loc in topul național. Conform statisticii oficiale,…