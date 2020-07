Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Timișoara la mana carașanului Vela. Un nou episod in care se incearca o preluare forțata a Aeroportului Internațional Timișoara – ”Traian Vuia”. Scenariul in care Timișoara condusa de liberali ramane izolata de politica mare este tot mai clar. Din pacate, conducerea naționala a PNL nu doar…

- PSD Timiș considera ca asistam la un nou episod in care se incearca o preluare forțata a Aeroportului Internațional Timișoara - ”Traian Vuia”... The post Razboiul politic, batalia de pe aeroport. Pesediștii timișeni il someaza public pe Nicolae Robu appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt efectueaza 22 de percheziții, pe raza a zece județe. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt efectueaza 22 de percheziții, pe raza județelor Bihor, Mehedinți,…

- Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures sunt judetele care au fost afectate cel mai mult, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza joi dimineata ca, in cursul zilei de miercuri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor…

- Numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus este 1031, conform raportarilor primite de INSP din teritoriul dintre care 17 in județul Mureș, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Alba total 18Arad total 53București total 149Bacau total 11Bihor total 2Bistrița-Nasaud total 5Braila total…