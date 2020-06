Stiri pe aceeasi tema

- Praf și nepasare! Astea le-a oferit Primaria Timișoara timișorenilor care locuiesc pe str. Ciprian Porumbescu, incepand de vineri, de cand au inceput lucrarile de asfaltare. Jumatate de kilometru de șosea ar fi trebuit sa aiba asfalt ca-n palma in cateva ore, dar pana marți timișorenii au vazut doar…

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni seara, la Romania TV, ca este o sarcina foarte grea pentru Guvern sa le asigure un loc de munca in Romania. „In ultima perioada au venit in Romania aproape un milion de romani care lucrau in alte tari. Este o provocare pentru acest guvern de a crea locuri de munca…

- Polițiștii de la Rutiera spun ca diferența de trafic este una impresionanta. In perioada starii de urgența au fost zile in care au și uitat sa completeze un proces-verbal pentru abateri in trafic.

- Argeș: O fata de 17 ani, rapita miercuri seara, cautata de poliție Foto: Arhiva. O minora de 17 ani, care a fost vazuta ultima data în timp ce era urcata cu forta într-un autoturism, a fost data în urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- AJOFM Dambovita anunta ca angajatorii din judet pun la bataie 162 de locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. 7 posturi sunt pentru persoanele cu studii superioare, 150 se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii, in timp ce 5 posturi sunt pentru muncitorii…

- Un barbat a fost urcat cu forta in masina politiei dupa o plimbare cu familia in parcul Valea Trandafirilor din Chisinau. Incidentul s-a petrecut pe 2 aprilie, insa abia acum a aparut in spatiul public. In timp ce sotia acestuia sustine ca politistii au aplicat forta fara motive, MAI a comunicat ca…

- Liderul PMP Eugen Tomac a vorbit, la Adevarul Live, despre implicatiile economice ale prelungirii starii de urgenta si a criticat Guvernul Orban pentru modul cum a ales sa trimita muncitori sezonieri in Germania, desi Bruxeless-ul recomandase incetarea calatoriilor intre state pana pe 15 mai. ”O sa…

- Mascații au intervenit, azi, in forța la o inmormantare din județul Olt, dupa ce un localnic a alertat autoritațile ca la evenimentul tragic s-au stans zeci de oameni, deși in ordonanța militara scrie negru pe alb ca nu trebuie sa fie mai mult de opt persoane.Zeci de oameni din Slatioara, județul Olt…